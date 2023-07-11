Ига Швёнтек: «У сетки сказала Элине, что я надеюсь, что она выиграет этот турнир. Буду за нее болеть»

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— Ига, тяжелый результат для вас. Поделитесь своими мыслями о матче.

— Что ж, это непросто делать именно сейчас, потому что я только что проиграла и, конечно, я недовольна. Я знаю, что я отдала все свои силы. Возможно, с моей стороны это был не лучший мой теннис, но Элина сыграла действительно великолепно. Так что мои ей поздравления. Я буду работать упорнее, чтобы быть более стабильной в будущем и играть лучше.

— Можете рассказать о чём именно вы разговаривали с командой? Кажется, что во втором сете это немного сработало.

— Когда закрывали крышу, тогда у меня был шанс поговорить с тренером. Это достаточно длительный перерыв, во время которого в комнате ожидания ты можешь пообщаться. Я не буду, конечно, вам говорить, что именно мне сказали мой тренер и психолог, потому что это то, над чем мы работаем внутри команды. В общем я не была уверена, на чем именно мне надо сосредоточить внимание. Кажется, что я делала одни и те же ошибки, даже если пыталась улучшить какие-то удары. Поэтому я хотела услышать какой-то совет, на чем мне сфокусироваться. Иногда, когда что-то не работает, то причина не одна, а их несколько. И поэтому, когда кто-то смотрит со стороны, ему это, возможно, легче проанализировать.

— Кажется, что сегодня именно форхенд особо не помогал вам. Это просто такой плохой день, когда тайминг на ударе не срабатывал?

— Конечно, форхенд работал не так хорошо, как в предыдущих матчах. И также я не чувствовала, что способна сегодня показать свою лучшую игру. Но я сделала максимум, который могла. Честно говоря, мне сложно назвать единственный конкретный элемент, который меня подвёл сегодня. Думаю, что в целом Элина играла агрессивнее и полностью выкладывалась на каждом ударе. Мне показалось, что сейчас она играет иначе, чем тогда, когда мы играли на грунте несколько лет назад. Конечно, с моей стороны были ошибки, которых я не должна были делать, поэтому я проиграла. Но, думаю, что и она давила на меня.

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— Очевидно, что Элина стала фавориткой у болельщиков. В сетке уже нет британцев, так что можно сказать, что за нее болеют, как за британку. Вам не мешало это?

— Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, говоря о «британке». Я думаю, что она абсолютно украинка. Особенно на фоне всех событий. Во время матча я думала, что болели зрители за нас обоих более-менее одинаково, так что… Я на самом деле об этом не переживаю.

— Кажется между розыгрышами вы немного больше времени использовали. Это было специально? Вы больше думали, чем на грунте, это такой подход на этом покрытии?

— Нет, это не было специально. Возможно, из-за того, что сегодня было больше ветрено и поэтому так получилось. Не знаю, почему я была медленнее, извините.