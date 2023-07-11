Теннис
Марченко вышел в основную сетку турнира в Чикаго
Марченко сыграет в основной сетке турнира Сегодня 10:10 254 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко победил американца Кэннона Кингсли в финале квалификации турнира ATP Challenger в Чикаго (США).
Матч длился 1 час и 50 минуту.
Первым соперником Марченко в основной сетке соревнований станет австралиец Дейн Суини.
ATP Challenger Чикаго, США Квалификация, Финал 10 июля Илья Марченко (Украина) — Кеннон Кингсли (США) 7:6(6), 6:1
Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона.
Источник: champion.com.ua