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Теннис

Марченко вышел в основную сетку турнира в Чикаго

Марченко сыграет в основной сетке турнира Сегодня 10:10 254 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко победил американца Кэннона Кингсли в финале квалификации турнира ATP Challenger в Чикаго (США).

Матч длился 1 час и 50 минуту.

Первым соперником Марченко в основной сетке соревнований станет австралиец Дейн Суини.

ATP Challenger Чикаго, США Квалификация, Финал 10 июля Илья Марченко (Украина) — Кеннон Кингсли (США) 7:6(6), 6:1

Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Источник: champion.com.ua

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