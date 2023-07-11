На Уимблдоне-2023 Свитолина повторила уникальное достижение Серены Уильямс и Энен

557 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/814c342e0ee4a6c30fc3d75101406314.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина стала третьей теннисисткой Открытой эры, победившей четырех бывших чемпионок турниров Grand Slam в женском одиночном разряде на одном мейджоре.

До этого это удавалось только американке Серене Уильямс на US Open 1999 и бельгийцы Жюстин Энен на Roland Garros 2005. Отметим, они обе выиграли титул.

Напомним, Свитолина вторично пробилась в 1/2 финала Уимблдона. В четвертьфинале украинка одолела первую ракетку мира Игу Швентек (7:5, 6:7 (5), 6:2). Украинка в седьмой раз победила первую ракетку мира, больше — лишь теннисисток.

В полуфинале, 13 июля Свитолина сыграет с чешкой Вондроушовой.