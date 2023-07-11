Свитолина является 5-й WC, вышедшей в полуфинал Мейджора в женском одиночном разряде в Открытой эре

94 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/87cca185bc9b591acfbd1462758259ff.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина стала 5-й теннисисткой Открытой эры (начиная с 1968 года — ред.) со статусом WC (Wild card), вышедшей в полуфинал женского одиночного разряда на турнире серии Grand Slam.

Раньше это удавалось лишь Цзе Чжэн (Уимблдон-2008), Ким Клийстерс (US Open-2009), Жюстин Энен (Australian Open-2010) и Сабини Лисицкое (Уимблдон-2011).

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Организаторы Уимблдона предоставили украинцы wild card (приглашение вне рейтинга) — на момент формирования заявочных списков, Свитолина не смогла бы попасть в основную сетку (132 участницы) по рейтингу.

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Напомним, Свитолина вернулась в тур после рождения дочери только в начале апреля и поднималась по рейтингу с самых низов (по возвращении занимала место за пределами топ-1300). По возвращении успела выиграть турнир в Страсбурге и достать в четвертьфинал Ролан Гаррос.