Теннис
Свитолина является 5-й WC, вышедшей в полуфинал Мейджора в женском одиночном разряде в Открытой эре
Сегодня 21:11 94 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/87cca185bc9b591acfbd1462758259ff.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Элина Свитолина стала 5-й теннисисткой Открытой эры (начиная с 1968 года — ред.) со статусом WC (Wild card), вышедшей в полуфинал женского одиночного разряда на турнире серии Grand Slam.
Раньше это удавалось лишь Цзе Чжэн (Уимблдон-2008), Ким Клийстерс (US Open-2009), Жюстин Энен (Australian Open-2010) и Сабини Лисицкое (Уимблдон-2011).
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Организаторы Уимблдона предоставили украинцы wild card (приглашение вне рейтинга) — на момент формирования заявочных списков, Свитолина не смогла бы попасть в основную сетку (132 участницы) по рейтингу.
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Напомним, Свитолина вернулась в тур после рождения дочери только в начале апреля и поднималась по рейтингу с самых низов (по возвращении занимала место за пределами топ-1300). По возвращении успела выиграть турнир в Страсбурге и достать в четвертьфинал Ролан Гаррос.
В полуфинале Уимблдона-2023 Свитолина сыграет против представительницы Чехии Вондроушовой. Для украинки — это третий полуфинал на турнирах Grand Slam.