Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона

Матч длился 2 часа 51 минуту и ​​завершился победой украинки в 3-х сетах 1147 Фото: Getty Images #Вимбл #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Источник — Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (76) обыграла польку Игу Швентек (1) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Матч длился 2 часа 51 минуту и ​​завершился со счетом 7:5, 6(5 ):7, 6:2.

Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпойнтов.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £ 18,165,000 1/4 финала, 11 июля Элина Свитолина (Украина) — Ига Швентек (Польша) 7:5, 6:7 (5), 6:2

В 1/2 финала Уимблдона Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой (42) из ​​Чехии.

В первом круге турнира Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6: 4, 6:3, во втором – бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), а в 1/8 финала – белоруску Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)).

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