Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) после победы в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 против первой ракеткой мира Игы Свентек заявила, что очень довольна сегодняшним выступлением.

«Просто очень, очень рада, что все получилось в нужный момент, — сказала украинка.

По ее словам, эта победа много значит.

«Я знаю, что многие люди в Украине смотрели. Я получила огромное количество сообщений после прошлого раунда. Телефон сегодня толком еще не проверяла, но думаю будет много сообщений, много новостей.

Я счастлива, что могу принести немного счастья в их жизнь. В интернете также было много видеороликов, где дети смотрят матчи на своих телефонах. Это действительно заставляет мое сердце таять, глядя на это. Просто счастлива, что смогла принести немного счастья жителям Украины», — приводит слова Свитолиной ASAP text.