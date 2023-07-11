Свитолина выиграла первый сет у Швентек в 1/4 финала Уимблдона

595 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/603d768ef08d07f73b418851f634b893.jpg» /> #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (76) вышла вперед в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2023 против Иги Швентек (1).

Украинка вырвала победу у первой партии, продолжавшейся 1 час 1 минуту — 7:5. Отметим, Польская теннисистка дважды делала брейк и выигрывала 5:3, однако Свитолина сумела выиграть 4 гейма подряд.