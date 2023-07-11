#Элина Свитолина, #Ига Швентек Источник — Чемпион. Элина Свитолина (76) вышла вперед в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2023  против Иги Швентек (1). Украинка вырвала победу у первой партии, продолжавшейся 1 час 1 минуту — 7:5. Отметим, Польская теннисистка дважды делала брейк и выигрывала 5:3, однако Свитолина сумела выиграть 4 гейма […]" /> #Элина Свитолина, #Ига Швентек Источник — Чемпион. Элина Свитолина (76) вышла вперед в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2023  против Иги Швентек (1). Украинка вырвала победу у первой партии, продолжавшейся 1 час 1 минуту — 7:5. Отметим, Польская теннисистка дважды делала брейк и выигрывала 5:3, однако Свитолина сумела выиграть 4 гейма […]"> Свитолина выиграла первый сет у Швентек в 1/4 финала Уимблдона
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Теннис

Свитолина выиграла первый сет у Швентек в 1/4 финала Уимблдона

Сегодня 16:45 595 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/603d768ef08d07f73b418851f634b893.jpg» /> #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (76) вышла вперед в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2023  против Иги Швентек (1).

Украинка вырвала победу у первой партии, продолжавшейся 1 час 1 минуту — 7:5. Отметим, Польская теннисистка дважды делала брейк и выигрывала 5:3, однако Свитолина сумела выиграть 4 гейма подряд.

Источник: champion.com.ua

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