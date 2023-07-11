Уимблдон. Джокович в четырех сетах победил Хуркача и 14-й раз сыграет в четвертьфинале травяного «мэйджора»

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Уимблдон. Юбэнкс победил пятую ракетку мира Циципаса, Алькарас и Руне сыграют за место в полуфинале
2023-07/1689018924_eubanks.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Жабер одержала разгромную победу над Квитовой и вышла в четвертьфинал
2023-07/1689007337_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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11 июля Свитолина сыграет против первой ракетки мира на центральном корте Уимблдона
Элина поборется за второй в карьере выход в полуфинал травяного мейджора Сегодня 19:15 301...
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«Наш папа на передовой и мне кажет это придало ему сил». Элина Свитолина помогла семье воина ВСУ попасть на Уимблдон
2023-07/1688993119_svitolina_wim.jpg|—>Перед началом вчерашнего игрового дня в сообщения нашего Telegram канала пришло видео, в котором...