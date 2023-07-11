Следить

Теннис

Уимблдон. Джокович в четырех сетах победил Хуркача и 14-й раз сыграет в четвертьфинале травяного «мэйджора»

2023-07/1689018431_djokovic.jpeg|—>Уимблдон. Джокович в четырех сетах победил Хуркача и 14-й раз сыграет в четвертьфинале травяного "мэйджора"

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис