Уимблдон. Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира после отказа соперницы в первом сете

Больше в Теннис
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Уимблдон. Синнер остановил Галана, Джокович справился с Хуркачем на пути в 1/4 финала
2023-07/1689004242_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Джокович в четырех сетах победил Хуркача и 14-й раз сыграет в четвертьфинале травяного «мэйджора»
2023-07/1689018431_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Юбэнкс победил пятую ракетку мира Циципаса, Алькарас и Руне сыграют за место в полуфинале
2023-07/1689018924_eubanks.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Жабер одержала разгромную победу над Квитовой и вышла в четвертьфинал
2023-07/1689007337_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua