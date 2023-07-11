Уимблдон. Вондроушова совершила камбэк в четвертьфинале против Пегулы

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Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона
Матч длился 2 часа 51 минуту и завершился победой украинки в 3-х сетах Сегодня...
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Свитолина выиграла первый сет у Швентек в 1/4 финала Уимблдона
Сегодня 16:45 595 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/603d768ef08d07f73b418851f634b893.
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Марченко вышел в основную сетку турнира в Чикаго
Марченко сыграет в основной сетке турнира Сегодня 10:10 254 0 Фото — gettyimages #Илья...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 11 июля
2023-07/1689057164_svitolina.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua