Алькарас победил Руне и впервые сыграет в полуфинале Уимблдона

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Киченок и Павлин вышли в финал Уимблдона в миксте
Для Киченок это дебютный финал на турнире Grand Slam Сегодня 19:53 311 0 Фото:...
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13 июля Свитолина сыграет в полуфинале Уимблдона против Вондроушовой: определилось время начала матча
Элина третий раз в карьере выступит на такой поздней стадии мейджора Сегодня 18:56 145...
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Уимблдон. Жабер победила действующую чемпионку в четвертьфинале
2023-07/1689172774_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Швентек: Надеюсь, что Свитолина выиграет Уимблдон
Первая ракетка мира прокомментировала поражение от Элины Светолиной Вчера 21:53 936 0 Фото: Getty...