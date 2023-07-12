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Теннис

Элина Свитолина выиграла первый сет у Иги Швёнтек в четвертьфинале Уимблдона

2023-07/1689083436_svitolina.jpg|—>Элина Свитолина выиграла первый сет у Иги Швёнтек в четвертьфинале Уимблдона

Источник: btu.org.ua

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