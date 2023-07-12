Элина Свитолина выиграла первый сет у Иги Швёнтек в четвертьфинале Уимблдона

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Свитолина — Вондроушова: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Уимблдона-2023
Чешскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 02:00 318 0 #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина
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Удар Светолиной в матче против Швентек стал лучшим за игровой день
Бекхенд Светолиной признан лучшим ударом дня Вчера 23:21 632 0 Фото: Getty Images #Элина...
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Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) после победы в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 против...
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На Уимблдоне-2023 Свитолина повторила уникальное достижение Серены Уильямс и Энен
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