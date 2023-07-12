Киченок и Павлин вышли в финал Уимблдона в миксте

Для Киченок это дебютный финал на турнире Grand Slam 311 Фото: Getty Images #Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок и хорват Мате Павич обыграли представителей Великобритании Оливию Николлс и Джонни О'Мара в полуфинале смешанного парного разряда Уимблдона.

Матч длился 2 часа и завершился со счетом :6 (6), 4:6, 6:3.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1/4 финала, 11 июля

Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) — Оливия Николлс/Джонни О'Мара (Великобритания) — 7:6 (6), 4:6, 6:3

Для Киченок это дебютный финал на турнире Grand Slam.

Раньше Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона .

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