Киченок вышла в полуфинал Уимблдона в миксте

Украинка поборется за выход в финал 403 Людмила Киченок

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и хорват Мате Павич обыграли француза Николя Маю и Анну Данилину из Казахстана в четвертьфинале смешанного парного разряда Уимблдона.

Матч длился 1 час 11 минут.

В полуфинале Людмила и Мате сыграет против победителей матча Джонни О'Мара/Оливия Николлз – Мэттью Эбден/Эллен Перес.

Для украинки это будет первый полуфинал на турнире Grand Slam в смешанном парном разряде.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1/4 финала, 11 июля

Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) – Николя Маю (Франция)/Анна Данилина (Казахстан) 3:6, 4:6

Раньше Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона.