Теннис
Киченок вышла в полуфинал Уимблдона в миксте
Украинка поборется за выход в финал Сегодня 08:13 403 0 Людмила Киченок
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Людмила Киченок и хорват Мате Павич обыграли француза Николя Маю и Анну Данилину из Казахстана в четвертьфинале смешанного парного разряда Уимблдона.
Матч длился 1 час 11 минут.
В полуфинале Людмила и Мате сыграет против победителей матча Джонни О'Мара/Оливия Николлз – Мэттью Эбден/Эллен Перес.
Для украинки это будет первый полуфинал на турнире Grand Slam в смешанном парном разряде.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1/4 финала, 11 июля
Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) – Николя Маю (Франция)/Анна Данилина (Казахстан) 3:6, 4:6
Раньше Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона.