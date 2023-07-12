Теннис
Марченко вышел во второй круг турнира в Чикаго
Марченко вышел во второй круг турнира в Чикаго Сегодня 08:41 230 0 #Илья Марченко
Источник — Чемпион .
Украинский теннисист Илья Марченко победил Дэйна Суини из Австралии (232) в первом круге турнира ATP Challenger в Чикаго (США).
Матч длился 1 час 28 минут.
< Марченко 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 из 6 брейк-пойнтов.
Во втором раунде Марченко сыграет против китайца Шан Цзюнчен, сеяного под 4-м номером.
ATP Challenger Чикаго, США Хард Первый круг, 12 июля
Илья Марченко (Украина) — Дейн Суини (Австралия) 6:4, 6:4Раньше Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона.