Швентек: Надеюсь, что Свитолина выиграет Уимблдон

Первая ракетка мира прокомментировала поражение от Элины Светолиной 936 0 Фото: Getty Images #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Ига Швьон

Источник – Чемпион.

Первая ракетка мира Ига Швентек пожелала украинцы Элине Свитолиной выиграть Уимблдон.

Об этом полька рассказала после поражения от Светолиной в 1/4 финала турнира.

«У сетки я сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет этот турнир. Вы знаете, как это бывает в теннисе: выиграть турнир Большого шлема очень сложно. Я знаю, что она очень сильно этого хочет.» Поэтому я буду за нее болеть, тем более что мы относимся друг к другу с большим уважением», – сказала Швентек.

>“I will root for her. Особо потому, что они все остальные как люди. Я должен идти на сети, я люблю его wins этот тур. Это ужасный win в Grand Slam, но я знаю, что эта вещи действительно плохо. I’ll be rooting for her.” ❤️ pic.twitter.com/IXacbf7PE2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2023

Напомним, за выход в финал Уимблдона-2023 Свитолина сыграет с Вондроушовой.

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