Теннис
Свитолина: Очень благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины
Элина Свитолина поблагодарила Вооруженные силы Украины Сегодня 13:25 229 0 Фото — gettyimages #Элина Свитолина
Источник — tribuna.com.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) выразила благодарность украинским военным.
Об этом рассказала сама теннисистка.
«То, что они делают ради нашей страны – это действительно нереальные вещи.Мне не хватит слов благодарности за их храбрость, за все то, через что они проходят.
Чтобы пойти воевать за свою страну – действительно требует многого. благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины. Все украинцы, мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну», — сказала Свитолина.
Раньше Свитолина победила Швентек на пути к полуфинала Уимблдона.