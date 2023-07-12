Свитолина: Очень благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины

Элина Свитолина поблагодарила Вооруженные силы Украины 229 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник — tribuna.com.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) выразила благодарность украинским военным.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«То, что они делают ради нашей страны – это действительно нереальные вещи.Мне не хватит слов благодарности за их храбрость, за все то, через что они проходят.

Чтобы пойти воевать за свою страну – действительно требует многого. благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины. Все украинцы, мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну», — сказала Свитолина.