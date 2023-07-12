#Элина Свитолина Источник — Чемпион. Победа над Игой Швентек (7:5, 6:7(5), 6:2) в четвертьфинале Уимблдона стала седьмой для Элины над первыми ракетками мира. Об этом сообщает известный статистический портал Opta. 7 — Elina Svitolina has won her 7th match vs the number 1 в мире: в последние […]" /> #Элина Свитолина Источник — Чемпион. Победа над Игой Швентек (7:5, 6:7(5), 6:2) в четвертьфинале Уимблдона стала седьмой для Элины над первыми ракетками мира. Об этом сообщает известный статистический портал Opta. 7 — Elina Svitolina has won her 7th match vs the number 1 в мире: в последние […]"> Свитолина в седьмой раз победила первую ракетку мира, больше - только у шести теннисисток
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Теннис

Свитолина в седьмой раз победила первую ракетку мира, больше — только у шести теннисисток

Вчера 19:47 1259 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/712700443f56cf1607ab94b7bf956e1a.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Победа над Игой Швентек (7:5, 6:7(5), 6:2) в четвертьфинале Уимблдона стала седьмой для Элины над первыми ракетками мира.

Об этом сообщает известный статистический портал Opta.

За последние 40 лет только 6 женщин выигрывали больше матчей против №1 — Серена Уильямс (17), Линдсей Девенпорт, Винус Уильямс (обе — 15), Штеффи Граф (11), Габриэла Сабатини (10) и Амели Моресмо (8).

Свитолина в третий раз сыграет в 1/2 финала турнира Grand Slam, второй раз на Уимблдоне.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA (17 июля) Свитолина вернет себе статус первой ракетки Украины.

Источник: champion.com.ua

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