Свитолина — Вондроушова: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Уимблдона-2023

353 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/030a94b21c9b51cc0c1253688939d41f.jpg» /> #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина

Дже.

В четверг, 13 июля, украинка Элина Свитолина (76) сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (42) в полуфинале Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Время начала и номер запуска на Центральном корте станут известны вечером в преддверии поединка.

Плеер с трансляцией

Соперницы впервые сойдутся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Вондроушова встречались 5 раз: 3 победы украинки и 2 победы чешки.

На Уимблдоне-2023 Свитолина повторила уникальное достижение Серены Уильямс и Энен

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6 , 6:1), в третьем — американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), в 1/8 финала — белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)) , а в четвертьфинале — польку Игу Швентек (7:5, 6:7 (5), 6:2). Путь Вондроушовой: американка Пейтон Стернс ( 6:2, 7:5), Вероника Кудерметова (6:3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Мария Боузкова (2:6, 6:4, 6:3) , американка Джессика Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

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