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Теннис

Свитолина — Вондроушова: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Уимблдона-2023

Чешскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 02:00 318 0 #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина

В четверг, 13 июля, украинка Элина Свитолина (76) сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (42) в полуфинале Уимблдона-2023. 

Время начала матча и номер запуска на Центральном корти станут известны вечером в преддверии поединка.

Букмекеры считают Вондроушу небольшой фавориткой встречи.

Коэффициенты

  • Победа Светолиной — 2.05
  • Победа Вондроушовой -&nbsp ;1.78

Смотрите прямую трансляцию на телеканале Setanta Sports и ОТТ-платформе Setantasports.com. 

  • На Уимблдоне-2023 Свитолина повторила уникальное достижение Серены Уильямс и Энен.

    В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6: 1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), в 1/8 финала – белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у четвертьфинале — польку Игу Швентек (7:5, 6:7 (5), 6:2). 

    Свитолина не сразу поверила своему счастью: видео победного розыгрыша Эллины в матче со Швентек в четвертьфинале

    Источник: champion.com.ua

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