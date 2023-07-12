Свитолина — Вондроушова: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Уимблдона-2023

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6: 1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), в 1/8 финала – белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у четвертьфинале — польку Игу Швентек (7:5, 6:7 (5), 6:2).

Свитолина не сразу поверила своему счастью: видео победного розыгрыша Эллины в матче со Швентек в четвертьфинале