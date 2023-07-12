Теннис
Свитолина — Вондроушова: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Уимблдона-2023
Чешскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 02:00 318 0 #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина
В четверг, 13 июля, украинка Элина Свитолина (76) сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (42) в полуфинале Уимблдона-2023.
Время начала матча и номер запуска на Центральном корти станут известны вечером в преддверии поединка.
Букмекеры считают Вондроушу небольшой фавориткой встречи.
Коэффициенты
- Победа Светолиной — 2.05
- Победа Вондроушовой -  ;1.78
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В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6: 1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), в 1/8 финала – белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у четвертьфинале — польку Игу Швентек (7:5, 6:7 (5), 6:2).
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