Виктория Азаренко: «Я уважаю решение Свитолиной не пожимать руки русским и белорусам. Что мне надо было сделать? Стоять и ждать?»

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— Насколько вас расстроила реакция зрителей, когда вы уходили с корта?

— Какое ваше мнение? Что вы думаете о реакции зрителей?

— Я представляю, что вы были очень недовольны.

— Нет, но что вы думаете?

— Что, простите?

— Что вы думаете о том, как зрители вели себя в конце? Что вы думаете?

— Я думаю, что это было очень несправедливо.

— Хмм. Я думаю, в этом наши мнения схожи.

— Могу я спросить о вашем жесте, когда вы уходили со стадиона, я не очень понимаю, что вы показали. Что это означало?

— Я понятия не имею. Я не знаю. Понятия не имею. Я даже повторить бы это не смогла.

— Были ли вы удивлены реакцией зрителей? До этого момента такой неприветливости не было.

— Я не могу контролировать зрителей. Я не уверена, что многие понимали, что происходит. Вероятно, было много людей, которые были навеселе. То есть, мы с вами согласились, что это было несправедливо. Что я могу с этим сделать?