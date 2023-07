Удар Светолиной в матче против Швентек стал лучшим за игровой день

Бекхенд Светолиной признан лучшим ударом дня 632 Фото: Getty Images #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) отметилась красивым ударом в игре с Игой Швентек (1) в рамках четвертьфинала Уимблдона.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Актуально: Свитолина в третий раз сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, второй раз — на Уимблдоне

Бекхенд Свитолиной во время матча признан лучшим ударом дня на Уимблдоне.

«HOW ABOUT THAT!» 😲

A stunning @ElinaSvitolina backhand on run is today's Play of the Day, представил @BarclaysUK#Wimbledon pic.twitter.com/Oe4osRPUXx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023