Удар Светолиной в матче против Швентек стал лучшим за игровой день

Бекхенд Светолиной признан лучшим ударом дня 632 Фото: Getty Images #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) отметилась красивым ударом в игре с Игой Швентек (1) в рамках четвертьфинала Уимблдона.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Бекхенд Свитолиной во время матча признан лучшим ударом дня на Уимблдоне.

«HOW ABOUT THAT!» 😲 A stunning @ElinaSvitolina backhand on run is today's Play of the Day, представил @BarclaysUK#Wimbledon pic.twitter.com/Oe4osRPUXx — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

В 1/2 финала Уимблдона Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой (42) из ​​Чехии.

В первом круге турнира Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6 , 6:1), в третьем — американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), а в 1/8 финала — белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9) ).

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