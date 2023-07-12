Уимблдон. Жабер победила действующую чемпионку в четвертьфинале

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Швентек: Надеюсь, что Свитолина выиграет Уимблдон
Первая ракетка мира прокомментировала поражение от Элины Светолиной Вчера 21:53 936 0 Фото: Getty...
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Свитолина: Очень благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины
Элина Свитолина поблагодарила Вооруженные силы Украины Сегодня 13:25 229 0 Фото — gettyimages #Элина...
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Киченок вышла в полуфинал Уимблдона в миксте
Украинка поборется за выход в финал Сегодня 08:13 403 0 Людмила Киченок Источник —...
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Виктория Азаренко: «Я уважаю решение Свитолиной не пожимать руки русским и белорусам. Что мне надо было сделать? Стоять и ждать?»
2023-07/1688979642_azarenka.jpeg|—>— Насколько вас расстроила реакция зрителей, когда вы уходили с корта?— Какое ваше мнение?...