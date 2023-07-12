Уимблдон. Синнер впервые прошел в полуфинал турнира и сыграет там против Джоковича

Больше в Теннис
-
За выход в финал Уимблдона-2023 Свитолина сыграет с Вондроушовой
Матч запланирован на четверг, 13 июня Вчера 19:53 6018 0 Фото: Getty Images #Вондроушова,...
-
Свитолина — Швентек: обзор 1/4 финала Уимблдона
Матч длился 2 часа 51 минуту Вчера 20:32 1058 0 Фото: Getty Images #Уимблдон,...
-
Юниоры. Якубенко уступил на старте Уимблдона в одиночном и парном разрядах
2023-07/1689062409_yakubenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина — Вондроушова: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Уимблдона-2023
Сегодня 01:30 353 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/030a94b21c9b51cc0c1253688939d41f.