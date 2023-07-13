Чикаго. Марченко уступил сеяному сопернику во втором круге

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Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на Уимблдоне-2023
Турнир для украинки получился очень удачным в спортивном и финансовом планах Сегодня 18:47 3333...
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Свитолина уступила Вондроушовой в полуфинале Уимблдона
Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 Сегодня 16:53 1117 6 Фото:...
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Свитолина разгромно уступила Вондроушовой в полуфинале Уимблдона
Матч закончился в двух сетах Сегодня 16:53 43 0 Украинка Элина Свитолина (76) проиграла...
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Лора Робсон: «Свитолина победит Соболенко в финале и выиграет свой первый Grand Slam — это настоящая история Золушки»
2023-07/1689243367_robson.jpg|—>Британская экс-теннисистка, а ныне эксперт канала Eurosport, считает что украинская теннисистка имеет лучшие шансы...