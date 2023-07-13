Лора Робсон: «Свитолина победит Соболенко в финале и выиграет свой первый Grand Slam — это настоящая история Золушки»

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Британская экс-теннисистка, а ныне эксперт канала Eurosport, считает что украинская теннисистка имеет лучшие шансы на победу в турнире.

— Свитолина двигается по корту лучше, чем когда-либо. Я просто не могу поверить, что прошло всего девять месяцев с тех пор, как она родила ребенка, и всего несколько месяцев с тех пор, как она вернулась из декретного отпуска. Я думаю, что это настоящая история Золушки.

Маркета Вондроушова — одна из моих любимых теннисисток. Она очень хитрый игрок, к тому же она левша, как и я, поэтому я немного предвзята, говоря о ней. Мне нравятся левши на травяных кортах, где они могут выполнять широкие размашистые удары, и она так хорошо использует форхэнд, но если бы мне пришлось выбирать, кто выиграет в первом полуфинале, то я бы выбрала Элину.