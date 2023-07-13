Маркета Вондроушова: «Свитолина просто необыкновенная, думаю, она супервумен. Я полностью ее поддерживаю»

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— Похоже, что после победы у вас были слезы на глазах. Расскажите о своих эмоциях.

— Да, я проигрывала 1-4, у Пегулы были брейкпоинты на 1-5. Поэтому при таких обстоятельствах ты находишься не в лучшем настроении. Мне удалось создать этот переломный момент, я продолжала верить в себя. А уже после завершения игры, не могла в это поверить. Мы провели хороший матч, Пегула — замечательная теннисистка. Поэтому в конце все просто вышло наружу, я просто не смогла сдержать слезы.

— Что вы делали во время перерыва из-за до? Разговаривали со своим тренером?

— На самом деле я не виделась с тренером. Я была одна в комнате ожидания. Я немного поговорила с мужем по телефону. Это был короткий перерыв, поэтому мы мало о чем успели поговорить. Он сказал просто попытаться остаться в игре и попытаться победить. Он сказал, что я играю хорошо, это хороший матч, и мне надо бороться. Я думаю, что мне этот перерыв помог.

— Где ваш муж, он здесь?

— Нет, он дома, в Праге.

— Думаете, он, возможно, приедет?

— Посмотрим, я не знаю. Думаю, что на полуфинал он не приедет. Посмотрим, что будет. Ему надо работать. Ему надо заботиться о нашем коте. Ему надо быть дома (смеется).

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— Какое ваше первое воспоминание об Уимблдоне?

— Вообще-то я смотрела как Петра Квитова выиграла здесь впервые (в 2011 году). Я тогда еще очень маленькой тогда. Я это помню. Когда я уже играла, то мне казалось, что это настолько долгий путь. Особенно, когда на траве я не играла не очень удачно. Мне кажется, что все борются за этот титул. Я думаю, что это самый большой турнир в теннисе, который можно выиграть.

— В октябре прошлого года вы играли, а Элина Свитолина родила ребенка. Какой эффект это производит на других девушек, когда вы видите, что у нее уже есть ребенок и все еще профессиональная спортсменка?

— Это потрясающе, что она делает. Она получила wild card и теперь в полуфинале. Это потрясающе. Мне кажется, что прошло совсем мало времени с рождения ее ребенка. Так что это невероятно. Она — боец и играет очень хорошо. Думаю, что мы тоже можем видеть, что можно справляться с материнством. Она также прекрасно сыграла в Париже и теперь здесь демонстрирует отличный результат. Меня это на самом деле поражает, что она может это делать, уже имея ребенка, да еще и после долгой паузы.

— Вы общались в раздевалке? Предлагали ей какую-то поддержку лично?

— Мы немного общались в инстаграме, лично не очень виделись. Но я полностью ее поддерживаю. Она необыкновенная, и все, что она делает и насколько она борется за все, а теперь еще и замечательный теннис показывает. Думаю, она супервумен (улыбается).

— Вы уже обыграли четырех сеяных теннисисток. Свитолина выступает как обладательница wild card. Как это будет влиять на вашу подготовку?

— Мы уже играли раньше, поэтому знаем друг друга. Да, у нее wild card, но играет она как теннисистка из первой десятки. Поэтому для меня разницы нет, она сильный игрок и хорошо играет. Если ты играешь в полуфинале, то должна быть готова ко всему, все идут до конца, так что… Посмотрим.

Полуфинал Уимблдона между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой состоится в четверг 13 июля. Теннисистки играли друг с другом пять раз — трижды победу праздновала Свитолина, а два последних поединка остались за Вондроушовой.