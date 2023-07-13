Марта Костюк: «Боролась и пыталась сделать так, чтобы Бадоса поняла, что у нее сегодня шанса не будет»

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— Какие ваши первые мысли о матче против Бадосы?

— Если честно, я играла парный матч и смотрела матч Леси Цуренко, и я вообще забыла, что играла одиночный матч сегодня. Извините, длинный день (улыбается).

Что ж, я знала, что Бадоса возвращается после травмы. После повреждения очень сложно восстанавливать выступления на траве. Поэтому я знала, что она не будет играть в свой лучший теннис, и мне надо биться. Я просто боролась, пыталась сделать так, чтобы она поняла, что у нее сегодня шанса не будет. Думаю, что это сработало. Я сочувствую, что ей пришлось сняться и что у нее тяжелый год. Я счастлива за свое выступление сегодня. Надеюсь, что смогу продолжать так же и дальше.