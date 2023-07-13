«С несколькими игроками я осталась в хороших отношениях». Дарья Касаткина — о реакции украинских теннисистов на ее комментарии о войне

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«Что ж, скажем, с несколькими игроками я осталась в хороших отношениях. Многие из них, или некоторые из них, имели другую реакцию. В общем, я рада, что могу сохранить хорошие отношения с ними. Потому что для меня на первом месте не то, какой ты игрок, а то какой ты человек.

Для меня не имеют значения ни национальность, ни раса. Это не имеет значения, чтобы определять, какой ты человек. И я думаю, что сейчас очень важно быть людьми. Любить друг друга, поддерживать друг друга. Есть вещи, которые больше нас, и мы ничего особо с этим сделать не можем. Единственное, что ты можешь сделать, это заботиться о людях, которых ты любишь, заботиться друг о друге. Это по моему мнению самое важное в том, как ты проходишь через тяжелые времена».