Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на Уимблдоне-2023
Турнир для украинки получился очень удачным в спортивном и финансовом планах Сегодня 18:47 3333 0 Getty Images #Уимблдон, #Элина Свитол =»article__source»> Источник — Чемпион.
Определилась сумма призовых, которую заработала Элина Свитолина на Wimbledon-2023, где украинка во второй раз в карьере смогла пробиться в 1/2 финала.
Согласно информации на официальном сайте турнира, за выход в полуфинал каждому участнику мужского и женского одиночного разрядов полагается выплата в размере 600 000 фунтов стерлингов.
- Стало известно, сколько заработала СвитолинаG s-2023
Напомним, Свитолина в полуфинале уступила чешке Маркети Вондроушовой со счетом 6:3, 6:3. А после матча трибуны Центрального корта устроили настоящую прощальную овацию Элини, которая смогла вернуться на торопу всего через несколько месяцев после выхода из декрета.
Напомним, Элина помогла 10-летней дочери воина ВСУ попасть на свой матч 1/8 финала против белоруски Виктории Азаренко. /strong>