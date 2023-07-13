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Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на Уимблдоне-2023

Турнир для украинки получился очень удачным в спортивном и финансовом планах Сегодня 18:47 3333 0 Getty Images #Уимблдон, #Элина Свитол =»article__source»> Источник — Чемпион.

Определилась сумма призовых, которую заработала Элина Свитолина на Wimbledon-2023, где украинка во второй раз в карьере смогла пробиться в 1/2 финала.

Согласно информации на официальном сайте турнира, за выход в полуфинал каждому участнику мужского и женского одиночного разрядов полагается выплата в размере 600 000 фунтов стерлингов.

  • Стало известно, сколько заработала СвитолинаG  s-2023

Напомним, Свитолина в полуфинале уступила чешке Маркети Вондроушовой со счетом 6:3, 6:3. А после матча трибуны Центрального корта устроили настоящую прощальную овацию Элини, которая смогла вернуться на торопу всего через несколько месяцев после выхода из декрета.

Напомним, Элина помогла 10-летней дочери воина ВСУ попасть на свой матч 1/8 финала против белоруски Виктории Азаренко. /strong>

Источник: champion.com.ua

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