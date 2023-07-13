Свитолина разгромно уступила Вондроушовой в полуфинале Уимблдона

Матч закончился в двух сетах 43

Украинка Элина Свитолина (76) проиграла чешке Маркети Вондроушей (4 полуфинале Уимблдона-2023.

Матч длился 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1 /2 финала, 13 июля <Маркета Вондроушова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) 6:3, 6:3

В первом круге Уимблдона < strong>Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), в третьем — американку Софию Кенин ( 7:6(3), 6:2), в 1/8 финала — белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)), а в четвертьфинале — польку Игу Швентек (7:5, 6:7 (5), 6:2).

Путь Вондроушевой: американка Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероника Кудерметова (6 :3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Мария Боузкова (2:6, 6:4, 6:3), американка Джессика Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

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