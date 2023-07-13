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Теннис

Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины

11.07.2023 18:51 2785 0 #Ангелина Калинина, #Уимблдон, #Элина Свитолина

Источник: champion.com.ua

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