Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины

Больше в Теннис
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Уимблдон. Вондроушова победила в чешском противостоянии и первой вышла в четвертьфинал
2023-07/1688906246_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«С несколькими игроками я осталась в хороших отношениях». Дарья Касаткина — о реакции украинских теннисистов на ее комментарии о войне
2023-07/1688906805_kasatkina.jpg|—>«Что ж, скажем, с несколькими игроками я осталась в хороших отношениях. Многие из них,...
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Свитолина: Наверное, сперва выпью пива
Украинка прокомментировала победу над Швентек 11.07.
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Уимблдон. Киченок и Павич выиграли свой четвертьфинальный матч
2023-07/1689101370_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua