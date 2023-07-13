Свитолина уступила Вондроушовой в полуфинале Уимблдона

Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 1117 Фото: Getty Images #Уимблдон Вондроушова, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (76) проиграла чешке Маркети Вондроушовой (42) в полуфинале Уимблдона-2023.

Матч длился 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 .

Украинка не совершила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1/2 финала, 13 июля Маркета Вондроушова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) 6:3, 6:3

В финале чешская теннисистка встретится с победительницей пары Онс Жабер (6) — Арина Сабаленко (2).

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), в третьем — американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), в 1/8 финала — белорусскую Викторию Азаренко (2:6 , 6:4, 7:6(9)), а в четвертьфинале — польку Игу Швентек(7:5, 6:7(5), 6:2).

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