Уимблдон. Элина Свитолина против Маркеты Вондроушовой в полуфинале: превью матча

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Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Страсбург; 2021 — Чикаго 250; 2020 — Монтеррей, Страсбург; 2018 — Брисбен, Дубай, Рим, WTA Finals; 2017 — Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто; 2016 — Куала-Лумпур; 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 — Баку; 2012 — 125*/Пуна)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 13/07/2023) 343/188

Призовые за карьеру: $21,890,358

Элина Свитолина на портале BTU

Маркета Вондроушова (Чехия) — 42-я ракетка мира



Дата рождения: 28/06/1999 (24 года)

Место рождения: Соколов, Чехия

Рост: 172 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2017 — Biel/Bienne)

Высший рейтинг WTA: 14 (01/07/2019)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 05/02/2023) 132/78

Призовые за карьеру: $5,447,411

Маркета Вондроушова на портале BTU

H2H: 3-2

2021 | Токио (Олимпиада) | Хард | SF | Вондроушова 6:3, 6:1

2020 | Рим | Грунт | QF | Вондроушова 6:3, 6:0

2019 | Индиан-Уэллс | Хард | QF | Свитолина 4:6, 6:4, 6:4

2018 | Штутгарт | Грунт | R16 | Свитолина 2:6, 6:1, 3:2 отказ

2018 | Доха | Хард | R32 | Свитолина 6:2, 6:4