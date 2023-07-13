Уимблдон. Киченок и Павич выиграли свой четвертьфинальный матч

Больше в Теннис
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Свитолина: Наверное, сперва выпью пива
Украинка прокомментировала победу над Швентек 11.07.
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Маркета Вондроушова: «Свитолина просто необыкновенная, думаю, она супервумен. Я полностью ее поддерживаю»
2023-07/1689169107_vondrousova.jpg|—>— Похоже, что после победы у вас были слезы на глазах.
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Свитолина в седьмой раз победила первую ракетку мира, больше — только у шести теннисисток
Вчера 19:47 1259 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/712700443f56cf1607ab94b7bf956e1a.
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Алькарас победил Руне и впервые сыграет в полуфинале Уимблдона
2023-07/1689187543_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua