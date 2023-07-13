Уимблдон. Вондроушова победила в чешском противостоянии и первой вышла в четвертьфинал

Больше в Теннис
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Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины
11.07.2023 18:51 2785 0 #Ангелина Калинина, #Уимблдон, #Элина Свитолина
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«С несколькими игроками я осталась в хороших отношениях». Дарья Касаткина — о реакции украинских теннисистов на ее комментарии о войне
2023-07/1688906805_kasatkina.jpg|—>«Что ж, скажем, с несколькими игроками я осталась в хороших отношениях. Многие из них,...
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Свитолина: Наверное, сперва выпью пива
Украинка прокомментировала победу над Швентек 11.07.
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Уимблдон. Киченок и Павич выиграли свой четвертьфинальный матч
2023-07/1689101370_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua