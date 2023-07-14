Определились финалисты Уимблдона-2023 в одиночном разряде 461 0 Фото: Getty Images #Алькарас, #Новак Джокович, #Данило , #Янник Синнер

Источник — Чемпион.

Сегодня, 14 июля, состоялось два матча полуфинала Уимблдона-2023.

Янник Синнер уступил Новаку Джоковичу.

Карлос Алькарас победил Даниила Медведева.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Полуфинал, 13 июля Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия) 3:6, 4:6, 6:7 (4)

Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (страна террорист) 6:3, 6:3, 6:3

Напомним, Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 в миксте.

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