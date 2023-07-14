Яссы. Сачко сыграет в четвертьфинале турнира

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Свитолина проиграла первый сет Вондроушовой в 1/2 финала Уимблдона
Вчера 16:09 2239 6 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e67dea5b26cabcdc40fbe618d331ebbe.
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Соперница Светолиной стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре
Маркете Вондроушовой покорилось уникальное достижение Вчера 18:39 378 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина...
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Уимблдон. Жабер победила Соболенко и снова вышла в финал турнира
2023-07/1689267000_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 в миксте
Украинская теннисистка выиграла Grand Slam в миксте вместе с хорватом Мате Павичем Сегодня 22:17...