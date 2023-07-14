Яссы. Сачко уступил шестому сеяному в четвертьфинальном поединке

Больше в Теннис
-
Марченко уступил во втором круге турнира в Чикаго
Украинец в двух сетах проиграл четвертому сеяному Шану Цзюньчену из Китая Сегодня 10:38 253...
-
Леся Цуренко: «Погода на Уимблдоне не была странной для Лондона, но для игроков это было непросто»
2023-07/1688716970_wim.jpg|—> О старте на Уимблдоне и впечатлениях от двух встреч — До Уимблдона мне...
-
Свитолина: Я просто очень разочарована выступлением, которое продемонстрировала сегодня
Украинка прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона Вчера 19:04 572 2 Фото: Getty Images #Вондроушова,...
-
Леся Цуренко выиграла самый длинный тай-брейк в женском одиночном разряде в истории турниров Grand Slam (ВИДЕО)
2023-07/1688750405_tsurenko.jpg|—>Тай-брейк третьего сета в матче 1/16 финала Уимблдона между украинкой Лесей Цуренко и Аной...