Киченок: Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением

Людмила Киченок выиграла Уимблдон-2023 в миксте 489 0 Фото: Getty Images #Людмила Киченок

Источник – Чемпион.

Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем выиграли Уимблдон-2023 в миксте.

На церемонии награждения Киченок вспомнила Украину.

«Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за свою свободу», – сказала Киченок.

Накануне Свитолина уступила Вондроушовой в полуфинале одиночного разряда.

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