Теннис
Киченок: Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением
Людмила Киченок выиграла Уимблдон-2023 в миксте Вчера 23:54 489 0 Фото: Getty Images #Людмила Киченок
Источник – Чемпион.
Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем выиграли Уимблдон-2023 в миксте.
На церемонии награждения Киченок вспомнила Украину.
«Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за свою свободу», – сказала Киченок.
Накануне Свитолина уступила Вондроушовой в полуфинале одиночного разряда.
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