Леся Цуренко: «Погода на Уимблдоне не была странной для Лондона, но для игроков это было непросто»

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О старте на Уимблдоне и впечатлениях от двух встреч

— До Уимблдона мне не удалось поиграть большое количество матчей на траве. И поэтому, возможно, в первом матче против Клэр Лю были вопросы с пониманием, как играть. Хотя первый сет прошел четко, во втором уже некоторые проблемы начались. Но в целом она тоже неприятная соперница на траве, как и Катержина Синякова. Сегодня я как-то, возможно, с самого начала чувствовала, что делать, поэтому получилось проще по счету. Думаю, что это удалось сделать из-за моей стабильной игры от начала и до конца матча.

О сложных погодных условиях и планировании своего дня

— Действительно, два дня были с такой очень странной погодой. Да, она не была странной для Лондона, но для игроков это было непросто. Потому что дождь то начинался, то завершался, и так пять раз за день. Как в матче Марты Костюк, например, что она трижды выходила на корт. Действительно, было непросто, но, можно сказать, я проскочила. Первый раунд я сыграла, а что касается второго, то когда появилось расписание, мне уже было понятно, что я не успею сыграть, да еще и начало матчей затянулось на полтора часа. В такие моменты я просто удлиняю свою тренировку, стараюсь поиграть 45 минут или час вместо 30. С Ангелиной Калининой я сегодня это обсуждала, как это играть первый круг в четверг. И она говорит, главное, чтобы не случилось так, что все уже играют финал, а я до сих пор в первом круге. Поэтому, думаю, это лучшее отношение ко всему: с юмором, спокойно, не спеша, действовать в соответствии с той ситуацией, которая есть сегодня.