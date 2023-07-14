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Леся Цуренко выиграла самый длинный тай-брейк в женском одиночном разряде в истории турниров Grand Slam (ВИДЕО)

2023-07/1688750405_tsurenko.jpg|—>Леся Цуренко выиграла самый длинный тай-брейк в женском одиночном разряде в истории турниров Grand Slam (ВИДЕО)
Тай-брейк третьего сета в матче 1/16 финала Уимблдона между украинкой Лесей Цуренко и Аной Богдан из Румынии стал самым длинным в истории женских одиночных матчей на турнирах Grand Slam.

Украинка выиграла его со счетом 20-18, отыграв по ходу пять матчболов. Сама Цуренко сумела завершить встречу с седьмого матчбола. Тай-брейк продолжался более 35 минут. Сам поединок, который длился 3 часа 40 минут, стал пока что самым длинным на турнире в этом сезоне.

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Предыдущий самый длинный тай-брейк в женском одиночном разряде турнира Grand Slam состоялся в 2015 году в первом круге Ролан Гаррос, когда чешка Дениcа Аллертова в первом сете взяла верх над британкой Йоханной Контой — 19-17.

Источник: btu.org.ua

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