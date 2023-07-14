Теннис
Марченко уступил во втором круге турнира в Чикаго
Украинец в двух сетах проиграл четвертому сеяному Шану Цзюньчену из Китая Сегодня 10:38 253 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (338) уступил Шану Цзюньчену (155) из Китая во втором круге турнира ATP Challenger в Чикаго (США).
Матч длился 1 час 32 минуты. Марченко 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 2 из 8 брейк-пойнтов.
ATP Challenger Чикаго, США Хард Второй круг, 13 июля
Шан Цзюньчен (Китай) — Илья Марченко (Украина) 7:5, 6:3
Раньше Свитолина победила Швентек на пути в полуфинал Уимблдона.