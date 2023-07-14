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Теннис

Соперница Светолиной стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре

Маркете Вондроушовой покорилось уникальное достижение Вчера 18:39 378 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Джерело Чемпион.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42) победила Элину Светолину (76) и вышла в финал Уимблдона-2023.

Об этом сообщает OptaAce.

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Вондроушова стала первой несеянной финалисткой турнира в Открытой эре.

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Источник: champion.com.ua

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