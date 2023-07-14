Теннис
Соперница Светолиной стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре
Маркете Вондроушовой покорилось уникальное достижение Вчера 18:39 378 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина
Джерело Чемпион.
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42) победила Элину Светолину (76) и вышла в финал Уимблдона-2023.
Об этом сообщает OptaAce.
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Вондроушова стала первой несеянной финалисткой турнира в Открытой эре.
1 — Marketa Vondrousova is the first unseeded игрок в финал в Wimbledon в Open Era. Surprise.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/1T7bXVoGoI
— OptaAce (@OptaAce) July 13, 2023
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