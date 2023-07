Соперница Светолиной стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре

Маркете Вондроушовой покорилось уникальное достижение 378 Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Джерело Чемпион.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42) победила Элину Светолину (76) и вышла в финал Уимблдона-2023.

Об этом сообщает OptaAce.

>

Вондроушова стала первой несеянной финалисткой турнира в Открытой эре.

1 — Marketa Vondrousova is the first unseeded игрок в финал в Wimbledon в Open Era. Surprise.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/1T7bXVoGoI

— OptaAce (@OptaAce) July 13, 2023