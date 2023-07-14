Getty Images #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина . Маркета Вондроушова (42) вышла вперед в полуфинальной игре Уимблдона-2023 против Элины Светолиной (76). Чешка вырвала победу у продолжавшейся 30 минут первой партии со счетом 6: 3. Вондроушова сделала три брейка, тогда как Свитолина – один. Также Маркета выполнила два эйса […]" /> Getty Images #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина . Маркета Вондроушова (42) вышла вперед в полуфинальной игре Уимблдона-2023 против Элины Светолиной (76). Чешка вырвала победу у продолжавшейся 30 минут первой партии со счетом 6: 3. Вондроушова сделала три брейка, тогда как Свитолина – один. Также Маркета выполнила два эйса […]"> Свитолина проиграла первый сет Вондроушовой в 1/2 финала Уимблдона
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Теннис

Свитолина проиграла первый сет Вондроушовой в 1/2 финала Уимблдона

Вчера 16:09 2239 6 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e67dea5b26cabcdc40fbe618d331ebbe.jpg» /> Getty Images #Уимблдон, #Вондроушова, #Элина Свитолина

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Маркета Вондроушова (42) вышла вперед в полуфинальной игре Уимблдона-2023 против Элины Светолиной (76).

Чешка вырвала победу у продолжавшейся 30 минут первой партии со счетом 6: 3. Вондроушова сделала три брейка, тогда как Свитолина – один. Также Маркета выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, тогда как у Элины по обоим показателям — ноль.

  • Свитолина — Вондроушова: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона — LIVE< /strong>
Источник: champion.com.ua

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