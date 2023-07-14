Уимблдон. Жабер победила Соболенко и снова вышла в финал турнира

Больше в Теннис
-
Соперница Светолиной стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре
Маркете Вондроушовой покорилось уникальное достижение Вчера 18:39 378 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина...
-
Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 в миксте
Украинская теннисистка выиграла Grand Slam в миксте вместе с хорватом Мате Павичем Сегодня 22:17...
-
Чикаго. Марченко уступил сеяному сопернику во втором круге
2023-07/1689259698_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на Уимблдоне-2023
Турнир для украинки получился очень удачным в спортивном и финансовом планах Сегодня 18:47 3333...