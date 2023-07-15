Алькарас — Джокович: где смотреть онлайн финал Уимблдона-2023

238 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/857e5a9d9fe40ecc7a50ed7793a70195.jpg» /> #Алькарас, #Уимблдон, #Новак Джокович

Источник — Чемпион

В воскресенье, 16 июля, испанец Карлос Алькарас (1) сыграет против серба Новака Джоковича (2) в финальном матче Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Начало матча — в 16:00 по киевскому времени на Центральном корте.

Плеер с трансляцией

Джокович в пятый раз подряд сыграет в финале Уимблдона

Накануне стало известно, сколько заработала Элина Свитолина за свое выступление на турнире.

Напомним, украинка Людмила Киченок выиграла Уимблдон-2023 в миксте.

Центральный корт Уимблдона устроил украинской теннисистке стоячую овацию после ее слов об Украине — ВИДЕО