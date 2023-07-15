Теннис
Алькарас — Джокович: где смотреть онлайн финал Уимблдона-2023
Сегодня 13:10 238 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/857e5a9d9fe40ecc7a50ed7793a70195.jpg» /> #Алькарас, #Уимблдон, #Новак Джокович
Источник — Чемпион
В воскресенье, 16 июля, испанец Карлос Алькарас (1) сыграет против серба Новака Джоковича (2) в финальном матче Уимблдона-2023.
Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.
Начало матча — в 16:00 по киевскому времени на Центральном корте.
Плеер с трансляцией
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