Алькарас – Джокович: прогноз букмекеров на финал Уимблдона-2023

Сербского теннисиста считают фаворитом встречи 68 #Алькарас, #Уимблдон, #Новак Джокович

Источник – Чемпион.

В воскресенье, 16 июля, испанец Карлос Алькарас (1) сыграет против серба Новака Джоковича (2) в финальном матче Уимблдона-2023.

Начало игры — в 16:00 по киевскому порой на Центральном корте.

Букмекеры считают фаворитом встречи Джоковича, который выигрывал последние 4 Уимблдонских чемпионата.

Коэффициенты

Победа Алькараса — < strong>2.70

Победа Джоковича — 1.57

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Соперники впервые сойдутся на травяном покрытии. В общей сложности Алькарас и Джокович встречались 2 раза (дважды на почве): в полуфинале Мастерса в Мадриде-2022 победу праздновал на тот момент 19-летний Карлос (6:7, 7:5, 7:6), а в полуфинале Ролан Гарроса-2023 сильнее был 36-летний серб (6:3, 5:7, 6:1, 6:1), впрочем, в начале 3 сета испанец получил повреждение, что не позволило ему продолжать игру на должном уровне конкурентности.

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Путь Алькараса в финал: Ж. Шарди (6:0, 6:2, 7:5), А. Мюллер (6:4, 7:6, 6:3), Н. Харри (6:3, 6:7, 6:3, 7: 5), М. Берреттини (3:6, 6:3, 6:3, 6:3), Г. Руне (7:6, 6:4, 6:4), Д. Медведев (6:3, 6) :3, 6:3).

Путь Джоковича в финал: П. Качин (6:3, 6:3, 7:6), Дж. Томпсон (6:3, 7:6, 7:5), С. Вавринка (6:3, 6:1, 7:6), Х . Гуркач (7:6, 7:6, 5:7, 6:4), А. Рублев (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), Я. Синнер (6:3, 6 :4, 7:6).

❗️Интересно, что оба теннисиста до сих пор отдали своим соперникам на турнире < /strong>Всего всего по 2 сети

Алькарас — Джокович: онлайн-трансляция финала Уимблдона — LIVE