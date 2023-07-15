Джокович в пятый раз подряд сыграет в финале Уимблдона

251 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/712ea2e578f6cbba05a9499c63c726c6.jpg» /> Фото: Getty Images #Новак Джокович

Источник — Чемпион.

Вторая ракетка мира Новак Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале серб одолел итальянца Янника Синнера.

Для Джоковича это 5-й подряд финал Уимблдона, а также 35-й финал турнира Grand Slam.

Джокович выиграл предыдущие четыре Уимблдона, всего это будет 9-й финал этого турнира в карьере.

В активе Новака 23 победы в финалах Grand Slam, среди них — 8 на Уимблдоне. Победа в этом году сравнивает его с рекордсменом Роджером Федерером, у которого 9 титулов.

35 — Novak Djokovic most appearances в Singles Grand Slams finals, по крайней мере женщины и men, в Open Era (35, surpassing Chris Evert with 34). Greatest?#Wimbledon | @Wimbledon pic.twitter.com/t7ACTcgT8n

— OptaAce (@OptaAce) July 14, 2023

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