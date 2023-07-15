Карлос Алькарас: «Буду делать какие-то упражнения, чтобы оставаться спокойным и постараться забыть, что мне предстоит играть финал против Новака»

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— Насколько Вам сейчас нравятся травяные корты?

— Трава может стать моим любимым покрытием (улыбается). Нет, на самом деле мне всегда нравилось играть на траве, но возможно, после этого года даже больше, чем прежде.

— Рафа впервые выиграл здесь у Роджера. Это было особенно важно. Насколько важно для Вас выиграть у такого чемпиона как Новак?

— Это придает тебе дополнительную мотивацию. Я думаю, что играть в финале против легенды нашего спорта — это нечто особенное. Если я выиграю, это будет потрясающе для меня — не только завоевать титул на Уимблдоне, но и сделать это против Новака — это было бы очень круто. Но я всегда говорю, что если ты хочешь быть лучшим, то должен побеждать лучших. Новак — один из них. Было бы здорово, если бы я смог это сделать.

— Когда Вы играли с Новаком в полуфинале «Ролан Гаррос», у вас возникли судороги. Что Вы предпринимаете для того, чтобы этого не происходило? Какие уроки Вы извлекли из этого матча?

— Я стараюсь выходить на корт не с такими нервами, как, возможно это было в том полуфинале. Я стараюсь избавиться от всех нервов, стараюсь наслаждаться моментом, потому что, наверное, в полуфинале Ролан Гаррос я совсем не наслаждался первым сетом.

Я буду действовать по-другому в этом матче. Я готовлюсь к поединку немного иначе, чем в Париже. Для меня все будет по-другому. Надеюсь, что во время финала у меня не будет судорог. Думаю, в воскресенье я буду лучше.